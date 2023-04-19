Госдума приняла закон о полномочиях РУСАДА утверждать общероссийские антидопинговые правила

Теги Государственная дума WADA РУСАДА Министерство спорта России Легкая атлетика

Госдума приняла закон о полномочиях РУСАДА утверждать антидопинговые правила в России.

Законопроект, наделяющий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующими правами, сегодня был принят в третьем чтении. Инициатива обусловлена итогами аудита, проведенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении деятельности РУСАДА.

В настоящее время в соответствии с законом «О физической культуре и спорте в РФ» ответственным за утверждение общероссийских антидопинговых правил является Министерство спорта.

5 комментариев

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Неволяшка
WADA это понравится. Но ведь по сути в нашем спорте ничего не изменится) Платочек Валиевой был, государство не отделяет себя от допинга.
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Антон Чугунов
WADA в курсе?
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Gelios77
вот и хорошо
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Вадим Симонов
Чулесная новость,только что она даёт?
0
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verb
"У нас правильный допинг на нашей территории. И нам все завидуют". 🤡🤡
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