Госдума приняла закон о полномочиях РУСАДА утверждать общероссийские антидопинговые правила

Госдума приняла закон о полномочиях РУСАДА утверждать антидопинговые правила в России.

Законопроект, наделяющий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующими правами, сегодня был принят в третьем чтении. Инициатива обусловлена итогами аудита, проведенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении деятельности РУСАДА.

В настоящее время в соответствии с законом «О физической культуре и спорте в РФ» ответственным за утверждение общероссийских антидопинговых правил является Министерство спорта.