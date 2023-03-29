Российских спортсменов не допустят на Европейские игры в Польше, несмотря на рекомендации МОК

Теги МОК Олимпийская сборная России олимпийская сборная Беларуси Европейские игры Легкая атлетика

Организаторы Европейских игр не допустят к участию спортсменов из России и Беларуси.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

Европейские игры пройдут в Кракове и ряде городов Польши с 9 по 25 июня этого года. 

«Спортсменов, представляющих Российскую Федерацию и Беларусь, на наших играх ни под каким предлогом не будет», – сообщил журналистам председатель оргкомитета Игр Марчин Новак.

6 комментариев

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Pikachu Pikachu
Ответ Dinamik1
Когда был СССР и тявкнуть даже не смогли бы.
Кто о чем, а некрофилы все о давно почившем советском франкенштейне
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Геннадий Тимченко
Европейские игры - это что❓🤔 страна-организатор имеет полное право приглашать кого хочет🤣Я, например, гостей с ночёвкой редко принимаю на своей территории, да и большинство адекватных людей, думаю, тоже 🤣
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Willy Troll
Неудивительно, учитывая то, что на федеральных каналах недавно призывали нанести ракетный удар по польским городам. Со всеми женщинами и детьми, наверно.
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Andrew Petrov
ну как бы и не новость,ожидаемо по факту
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Dinamik1
Когда был СССР и тявкнуть даже не смогли бы.
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Le_Mogul
Красавчик)
+4
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