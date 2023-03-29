Российских спортсменов не допустят на Европейские игры в Польше, несмотря на рекомендации МОК

Организаторы Европейских игр не допустят к участию спортсменов из России и Беларуси.

Ранее Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

Европейские игры пройдут в Кракове и ряде городов Польши с 9 по 25 июня этого года.

«Спортсменов, представляющих Российскую Федерацию и Беларусь, на наших играх ни под каким предлогом не будет», – сообщил журналистам председатель оргкомитета Игр Марчин Новак.