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Совет World Athletics запретил трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях с женщинами

Теги World Athletics (IAAF) Себастьян Коу ЛГБТ Легкая атлетика

Совет World Athletics запретил трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях с женщинами.

«Совет на данный момент утвердил, что трансгендеры не должны соревноваться в турнирах с женщинами.

В отличие от DSD-атлетов (спортсмены с нарушением полового развития – Sports.ru), трансгендеры не могут выступать в соревнованиях по легкой атлетике с женщинами вне зависимости от дисциплины.

С 31 марта трансгендеры «мужчина-женщина» будут исключены из рейтинга женской легкой атлетики.

В то же время мы создаем рабочую группу по изучению данного вопроса. В нее войдет представитель трансгендеров», – заявил глава World Athletics Себастьян Коу.

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6 комментариев

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Сергей Жарковский
Неужели поняли, что ОНО это не нормально?!
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Кирилл.С-Пб
Чё, кончилась толерантность?)))
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avcgloronalduMU
неудивительно, ещё тяжёлой ателикой могли бы заняться , там давно уже хз кто соревнуется, особенно за Китай у девушек
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Iuasamotu
Решение разумное. Но, между тем, трансгендеры тоже люди и для них нужно создать условия для соревнований
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Ебздрогыч
Слава богу ума хватило
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Зубы Дзюбы
Ну это дискриминация.
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