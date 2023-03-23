Совет World Athletics запретил трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях с женщинами
Совет World Athletics запретил трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях с женщинами.
«Совет на данный момент утвердил, что трансгендеры не должны соревноваться в турнирах с женщинами.
В отличие от DSD-атлетов (спортсмены с нарушением полового развития – Sports.ru), трансгендеры не могут выступать в соревнованиях по легкой атлетике с женщинами вне зависимости от дисциплины.
С 31 марта трансгендеры «мужчина-женщина» будут исключены из рейтинга женской легкой атлетики.
В то же время мы создаем рабочую группу по изучению данного вопроса. В нее войдет представитель трансгендеров», – заявил глава World Athletics Себастьян Коу.
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