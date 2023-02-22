Экс-депутат Госдумы и тренер Павлова: «Федерациям надо идти в Азию, другого пути нет. Европа деградировала, она нас ненавидит»

Заслуженный тренер России по легкой атлетике, экс-депутат Госдумы Ольга Павлова высказалась в поддержку перехода российских спортивных федераций в Азию.

«У нас в стране не только фигуристки лучшие в мире, но и синхронистки. И художественная гимнастика. Меня больше волнует не допуск‑недопуск, а судьба российского спорта, судьба наших олимпийцев, великих тренеров.

Сейчас у них нет четких планов, куда идти и к чему готовиться. Самим федерациям пора уже активно действовать. Надо проводить турниры, как Игры дружбы в Казани. Надо строить новые центры. Этот опыт надо тиражировать.

Зарплаты тренеров завязаны на международных стартах. А никто не поднимает эту тему. Что с ними будет? Один год правительство помогло им. Что будет с новым поколением? Некоторые ни разу не были на международных турнирах.

Нам надо идти в Азию. Другого пути нет. Европа деградировала. Она нас ненавидит, отношения никогда не восстановятся. Мы развиваем массовый спорт, фиджитал, новые виды.

Друзей России тоже достаточно в мире. Может, на их площадках мы будем выступать. Например, в Китае. Но не надо унижаться, плакать и стучаться в закрытую дверь. Нас обворовали, а сколько соревнований изъяли у России.

Многие решения до сих пор не приняты. По ЧМ по водным видам спорта в Казани нет решения. Только на словах. Документов нет. Про соревнования не забыли, а перенесли на 2029 год. Потому что были уже контрактные обязательства. Но нам нужен документ.

Просто выступать я бы не согласилась. Постановки Татьяны Покровской – это не просто шоу, а национальное достояние.

Просто выступить и ударить пушкой по воробьям, чтобы все наши методики были заимствованы нашими конкурентами, я с этим не согласна», – заявила Павлова в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Экс-депутату Госдумы, тренеру по легкой атлетике Ольге Павловой отменили дисквалификацию за приобретение допинга