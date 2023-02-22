Экс-депутат Госдумы и тренер Павлова: «Федерациям надо идти в Азию, другого пути нет. Европа деградировала, она нас ненавидит»

Теги Олимпийская сборная России Татьяна Покровская Политика Матч ТВ Ольга Павлова Легкая атлетика

Заслуженный тренер России по легкой атлетике, экс-депутат Госдумы Ольга Павлова высказалась в поддержку перехода российских спортивных федераций в Азию. 

«У нас в стране не только фигуристки лучшие в мире, но и синхронистки. И художественная гимнастика. Меня больше волнует не допуск‑недопуск, а судьба российского спорта, судьба наших олимпийцев, великих тренеров.

Сейчас у них нет четких планов, куда идти и к чему готовиться. Самим федерациям пора уже активно действовать. Надо проводить турниры, как Игры дружбы в Казани. Надо строить новые центры. Этот опыт надо тиражировать.

Зарплаты тренеров завязаны на международных стартах. А никто не поднимает эту тему. Что с ними будет? Один год правительство помогло им. Что будет с новым поколением? Некоторые ни разу не были на международных турнирах.

Нам надо идти в Азию. Другого пути нет. Европа деградировала. Она нас ненавидит, отношения никогда не восстановятся. Мы развиваем массовый спорт, фиджитал, новые виды.

Друзей России тоже достаточно в мире. Может, на их площадках мы будем выступать. Например, в Китае. Но не надо унижаться, плакать и стучаться в закрытую дверь. Нас обворовали, а сколько соревнований изъяли у России.

Многие решения до сих пор не приняты. По ЧМ по водным видам спорта в Казани нет решения. Только на словах. Документов нет. Про соревнования не забыли, а перенесли на 2029 год. Потому что были уже контрактные обязательства. Но нам нужен документ.

Просто выступать я бы не согласилась. Постановки Татьяны Покровской – это не просто шоу, а национальное достояние.

Просто выступить и ударить пушкой по воробьям, чтобы все наши методики были заимствованы нашими конкурентами, я с этим не согласна», – заявила Павлова в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ». 

Экс-депутату Госдумы, тренеру по легкой атлетике Ольге Павловой отменили дисквалификацию за приобретение допинга

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20 комментариев

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SadButTrue
Ответ Максим Черкашин
Через год, Азия деградировала нужно идти в Африку.😎
Это когда наш пожизненный президент устроит СВО в Казахстане или Киргизии. Тогда пойдем в Африку, к теплу и бананам, подальше от загнивающих азиатов.
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justbored
Ответ Dizzod
В МОК одни идиоты сидят. Видят заявку России от Европы и сразу банят, а если им сказать это другая Россия из Азии, то а ладно пусть приезжают на ОИ.
Так изначально эту идею МОК и подкинул.
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0
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Dizzod
В МОК одни идиоты сидят. Видят заявку России от Европы и сразу банят, а если им сказать это другая Россия из Азии, то а ладно пусть приезжают на ОИ.
+2
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+2
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За депутата ТерюшкоВа
Ответ Digger86
Вас большинство россиян ненавидит так-то. Может депутаты и чиновники соберутся и свалят в Азию? Думаю Ким Чен Ын найдёт им работу на рудниках
Каких «россиян».»? Тех, кто из ЦИПСО тут комменты строчит, когда свет появляется? Знаем мы вас, россиян.

А большинство россиян эту власть выбрало и ее всецело поддерживает.
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-3
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За депутата ТерюшкоВа
Наконец-то люди во власти перестали заигрывать с гейропой. Восемь лет этого ждали. Наконец-то.
И спорт наш станет только лучше.
Мир огромен, и он состоит не только из америкосов и их шестёрок. А англосаксы пусть друг с другом соревнуются, никому они не интересны.
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justbored
Ответ Montenegro Serbian
Всё-таки депутаты уникальные люди) Я понимаю когда обычные работяги звездят на Европу и США и при этом дальше своего города или области большинство из них и не выезжало. Но Депутаты - это короли лицемерия. Гнать на Запад, но с удовольствием ездить туда в отпуск (пока можно было), отправлять детей на учёту, приобретать жильё в тылу врага - это норм)
Господи, что за инфантилизм. Причем здесь отпуска, недвижимость и дети чиновников. Речь о международных спортивных перспективах.
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Melnikov1968
Всегда нравились такие заходы: «надо проводить», «надо строить», «надо проявлять активность и использовать опыт». Так вперёд, кто вам мешает? Или вы считаете, что новые центры должны возводить продавцы из «Пятёрочки»,а деньги на эти стройки обязаны выделить медики и педагоги школ и Вузов. Может тебе самой с небес на землю спуститься и посмотреть на жизнь не только глазами экс-депутата и тренера?
+4
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Павел Мельников
Ответ Montenegro Serbian
Всё-таки депутаты уникальные люди) Я понимаю когда обычные работяги звездят на Европу и США и при этом дальше своего города или области большинство из них и не выезжало. Но Депутаты - это короли лицемерия. Гнать на Запад, но с удовольствием ездить туда в отпуск (пока можно было), отправлять детей на учёту, приобретать жильё в тылу врага - это норм)
Да даже до сих пор никто не мешает жить сыну Соловьева в Лондоне. Большее лицемерие страшно представить.
+2
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Евгений Соболев
Экс - депутаты сами деградировали по самые уши!!
+1
-1
0
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Montenegro Serbian
Всё-таки депутаты уникальные люди)
Я понимаю когда обычные работяги звездят на Европу и США и при этом дальше своего города или области большинство из них и не выезжало.

Но Депутаты - это короли лицемерия. Гнать на Запад, но с удовольствием ездить туда в отпуск (пока можно было), отправлять детей на учёту, приобретать жильё в тылу врага - это норм)
+17
-1
+16
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Павел Мельников
Павлова дальше легкой атлетики, похоже, никогда не смотрела. Футбол и хоккей в Азии - это, конечно, сильно.
+3
-1
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Atsuktuvas
Не-не, там же как раз уже приближаются просить прощения и звать обратно. Просто на коленях передвигаться долго. Надо еще немного подождать. А то придут - а нас нет.
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Digger86
Вас большинство россиян ненавидит так-то. Может депутаты и чиновники соберутся и свалят в Азию? Думаю Ким Чен Ын найдёт им работу на рудниках
+20
0
+20
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Максим Черкашин
Через год, Азия деградировала нужно идти в Африку.😎
+5
-2
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Дени Сыч
Собака ?
0
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37old
Если они ненавидят, то надо принудить их к любви. Или я неправильно понимаю политику Верховного стерха?
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Володька
Им похоже в госдуме всем мозги стерилизуют..
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Илья Савчук
Выдайте бабке таблеток
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Российский пользователь
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Игорь Новиков
🤣🤣🤣
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