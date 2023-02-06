Шесть российских легкоатлетов получили нейтральный статус

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила заявки шести россиян на получение нейтрального статуса.

В частности, допуск получили прыгун в высоту Никита Курбанов и Никита Анищенков (оба – прыжки в высоту), Артем Чермошанский и Данил Чечела (оба – прыжки в длину), Максим Пьянзин (спортивная ходьба) и Марина Ковалева (марафон).

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с 2015 года лишена членства в World Athletics, из-за чего россияне выступают под нейтральным статусом.

В 2022 году нейтральный статус был одобрен для 73 россиян, однако они не допускаются к международным соревнованиям из-за ситуации на Украине.

2 комментария

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Дмитрий Чидакин
Предатели
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Ноу Нейм
Через сколько интересно вылезет терюшков и прочие мракобесы-патриоты и начнут визжать о предательстве
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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