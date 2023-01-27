Организаторы Европейских игр 2023 года в Польше не допустят российских и белорусских спортсменов
Организаторы Европейских игр 2023 года в Польше не допустят к участию российских и белорусских спортсменов, несмотря на позицию Международного олимпийского комитета (МОК).
«Любые возможные решения в отношении потенциального участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях ЕОК не будут касаться Европейских игр 2023 года в Кракове.
В ноябре 2022 года ЕОК объявили, что в нынешних условиях такое участие невозможно», – заявили в пресс-службе Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
Европейские игры 2023 года пройдут с 21 июня по 2 июля. Они являются квалификационными на Олимпиаду-2024 в Париже.
Там местами круче соловьиного помета изречения.
Если бы тогда не согласились, то НАТО из вас сделали бы Югославию или Ирак.
В 1994 "весь мир" чётко указал, что Украину воспринимают как обезьяну с гранатой.
Не льстите себе. Вам и сейчас помогают без каких-либо гарантий и обязательств. А вот Украина берет всё это добро в кредит)
И стоило бы задуматься, почему страны, которые вам сделали толчок против России, всячески кидали вас под Россию, сейчас не воюют за Украину.