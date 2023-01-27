Организаторы Европейских игр 2023 года в Польше не допустят российских и белорусских спортсменов

Организаторы Европейских игр 2023 года в Польше не допустят к участию российских и белорусских спортсменов, несмотря на позицию Международного олимпийского комитета ( ).

«Любые возможные решения в отношении потенциального участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях ЕОК не будут касаться Европейских игр 2023 года в Кракове.

В ноябре 2022 года ЕОК объявили, что в нынешних условиях такое участие невозможно», – заявили в пресс-службе Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Европейские игры 2023 года пройдут с 21 июня по 2 июля. Они являются квалификационными на Олимпиаду-2024 в .