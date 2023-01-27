Организаторы Европейских игр 2023 года в Польше не допустят российских и белорусских спортсменов

Теги Олимпийская сборная России Европейские игры ЕОК ТАСС Легкая атлетика

Организаторы Европейских игр 2023 года в Польше не допустят к участию российских и белорусских спортсменов, несмотря на позицию Международного олимпийского комитета (МОК).

«Любые возможные решения в отношении потенциального участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях ЕОК не будут касаться Европейских игр 2023 года в Кракове.

В ноябре 2022 года ЕОК объявили, что в нынешних условиях такое участие невозможно», – заявили в пресс-службе Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Европейские игры 2023 года пройдут с 21 июня по 2 июля. Они являются квалификационными на Олимпиаду-2024 в Париже

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44 комментария

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Рагим Гиримов
Ответ SEVEN_
Почему дырявые пшеки всегда такие злобные?
Почему дырявые пацриоты такие тупые?
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Red Sonya
Открою глаза некоторым альтернативно одаренным. Странам ЕС (тн западу, которому там газ не поставляли с 2021 года и тд) глубоко все равно бегает ли петухов петухом, или несет степанову голубым газом на лыжне когда пытается коньковым ходом ползти. Совсем. Спорстру правильно генерирует ленту -«да будет срач», но никаких ежедневных обсуждений тн «возвращения» степановых-петуховых нет в западных новостях нет. Может поедут на олимпиаду а может и нет. Людям все равно. Люди живут своей жизнью, спорта хватает, любого. В финляндии никого не волновало, когда же наконец степанова будет бегать на кубке мира 🤣🤣🤣🤭
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Хороший русский
Поляки в последние годы радуют своими решениями)
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FlashNeo
Ответ Олег Кузнецов
Я за мир и спорт без политики, но поляки,чехи, прибалты и украинцы в спорте всегда занимают крайнюю антироссийскую позицию....Причем не сказать, что это великие спортивные нации, скорее карлики.
Наверное, у них есть какой-то повод для такой позиции?
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Gena Verdel
Все верно
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Koulmann
Ответ Оскар Муравьев
Спортсмены чем агрессивны дурачок они что на танках приедут.. Американцев почему тогда пускают они везде воюют и оружие продают
Почитай заявления в прессе отдельных спортсменов, всяких петуховых и степановых.
Там местами круче соловьиного помета изречения.
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Вадим flanec
Ответ NoWar
"Спортсмены чем агрессивны"------------------------------------------Если спортсмены активно участвуют в правительственных митингах в поддержку СВО, то как полякам на это реагировать? Вафли им раздавать? И где это американы воюют сейчас? А оружие и Россия активно продает по всему миру.
А что, спортсмены имеют право только осуждать СВО? А не слишком ли много на себя поляки и ты берёте осуждая кого-то за их выбор.
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Вадим flanec
Ответ NoWar
Где ты увидел злобу? Если ты не пускаешь к себе в дом агрессивного соседа, то у тебя обязательно злоба к нему? С чего бы это?
А Россия (сосед?) ломится в Польшу?
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Red Sonya
Ничего, проведут спартакиаду, побегают с китаем и юар
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Afinogenov
Ответ Otto Kretschmer
Потому что их никто , никогда ни во что не ставил, как Тарас Бульба.
Увы, на Украине сейчас ни во что не ставят ни Хмельницкого, ни Тараса Шевченко - потому что малороссы. А первый вообще называл себя русским. Справжний украынець должен быть только западноукраинского толка, а не эти, кто опорочил себя связями с Россией)
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NoWar
Ответ Оскар Муравьев
Спортсмены чем агрессивны дурачок они что на танках приедут.. Американцев почему тогда пускают они везде воюют и оружие продают
"Спортсмены чем агрессивны"------------------------------------------Если спортсмены активно участвуют в правительственных митингах в поддержку СВО, то как полякам на это реагировать? Вафли им раздавать? И где это американы воюют сейчас? А оружие и Россия активно продает по всему миру.
+6
-3
+3
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Otto Kretschmer
Ответ SEVEN_
Почему дырявые пшеки всегда такие злобные?
Потому что их никто , никогда ни во что не ставил, как Тарас Бульба.
+3
-2
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Maxim Vasnechov
Ответ Afinogenov
Англия так вступилась за Польшу в 1939, что освобождать поляков пришлось советской армии.
CCCР оккупировал Польшу.
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Otto Kretschmer
Это понятно, поляки это западенцы , только шипящие.
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-3
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Alestern
Ответ Russ Ivan
А новость ниже, что ЕОК за участие России в ОИ. Видимо, именно поляки мутят. Ущемлённое самолюбие в одном месте жжёт...
Не зря их называют гиенами европы…
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кракадил
Ответ ecopromo
немецкая ссу.....а Вербок в открытую заявила, что Германия начала войну с Россией. Что взять с американских гиен в европе?
Да они уже не скрывают, прямым текстом говорят. Но нашим либерашкам все непонятно
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-4
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Олег Кузнецов
Ответ Russ Ivan
А новость ниже, что ЕОК за участие России в ОИ. Видимо, именно поляки мутят. Ущемлённое самолюбие в одном месте жжёт...
Я за мир и спорт без политики, но поляки,чехи, прибалты и украинцы в спорте всегда занимают крайнюю антироссийскую позицию....Причем не сказать, что это великие спортивные нации, скорее карлики.
+13
-6
+7
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Оскар Муравьев
Ответ NoWar
Где ты увидел злобу? Если ты не пускаешь к себе в дом агрессивного соседа, то у тебя обязательно злоба к нему? С чего бы это?
Спортсмены чем агрессивны дурачок они что на танках приедут.. Американцев почему тогда пускают они везде воюют и оружие продают
+6
-6
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Afinogenov
Ответ За Кэвс и двор стреляю в упор
Будапештский меморандум) — межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Великобритания-один из гарантов безопасности Украины. Начало войны с Украиной-начало войны с США и Великобританией, которые почти 30 лет назад взяли на себя обязательства по помощи Украине в ее защите. И вполне логично, что помогают им в этом деле их европейские союзники
Меморандум не несёт никаких обязательств. Это - Филькина грамота.
Если бы тогда не согласились, то НАТО из вас сделали бы Югославию или Ирак.
В 1994 "весь мир" чётко указал, что Украину воспринимают как обезьяну с гранатой.
Не льстите себе. Вам и сейчас помогают без каких-либо гарантий и обязательств. А вот Украина берет всё это добро в кредит)
И стоило бы задуматься, почему страны, которые вам сделали толчок против России, всячески кидали вас под Россию, сейчас не воюют за Украину.
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Afinogenov
Ответ За Кэвс и двор стреляю в упор
Будапештский меморандум) — межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Великобритания-один из гарантов безопасности Украины. Начало войны с Украиной-начало войны с США и Великобританией, которые почти 30 лет назад взяли на себя обязательства по помощи Украине в ее защите. И вполне логично, что помогают им в этом деле их европейские союзники
Англия так вступилась за Польшу в 1939, что освобождать поляков пришлось советской армии.
+2
-5
-3
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Afinogenov
Ответ За Кэвс и двор стреляю в упор
Молодцы поляки, врагов нельзя пускать на свою территорию
Хорошо было бы, если некий российский спортивный ресурс дело что-то похожее) А то "тожеросиянами" кишит весь сайт)
+6
-5
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NoWar
Ответ SEVEN_
Почему дырявые пшеки всегда такие злобные?
Где ты увидел злобу? Если ты не пускаешь к себе в дом агрессивного соседа, то у тебя обязательно злоба к нему? С чего бы это?
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+12
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Anouck
Ответ dimonivanov
Половина на половину. Есть ведь прыжки в воду, спортивная гимнастика. А такие виды как стрельба из лука (у наших были медали) вообще могут уехать далеко и надолго.
Возможно, это наоборот подтолкнет такие виды, как стрельба из лука и прыжки в воду к развитию
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vs1804
Гейропейские игры проводят в поляндии...символично
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Владислав Козьминский
Ответ За Кэвс и двор стреляю в упор
Будапештский меморандум) — межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Великобритания-один из гарантов безопасности Украины. Начало войны с Украиной-начало войны с США и Великобританией, которые почти 30 лет назад взяли на себя обязательства по помощи Украине в ее защите. И вполне логично, что помогают им в этом деле их европейские союзники
По тому же меморандуму по 2 статье Россия обороняется
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