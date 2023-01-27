Привалова о признании Литвинова в допинге: «Это попытка себя обелить. Чего же он молчал столько лет? Не очень красиво»

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала признание российского метателя молота Сергея Литвинова в том, что он употреблял допинг перед отбором на Олимпиаду-2012.

– Откровения Сергея Литвинова, который признался в употреблении допинга, – подстава для ВФЛА?

– Это не подстава, потому что все произошло в 2012 году. Я хорошо помню то время, когда он обвинял всех вокруг, рассказывал всем, какой он хороший и чистый.

А сейчас, когда на него пришло письмо, у него резко изменилась позиция. Он же признался не тогда, а сейчас, когда появились не очень хорошие известия для него.

– То есть это личное, а не попытка поставить подножку ВФЛА на пути к восстановлению?

– Это попытка себя обелить.

– Сомнительная попытка.

– Ну, так деваться уже некуда.

– Человек признался, что употреблял тяжелые препараты — анаболические стероиды.

– Понимаю, если бы он раньше признался. Чего же он молчал столько лет? Когда была старая федерация, он молчал. Когда его отстранили – молчал, не говорил.

А сейчас, когда деваться уже некуда, он вот так выступил. Не очень красиво это все, – сказала Привалова.

Российский легкоатлет Сергей Литвинов: «Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия»