Привалова о признании Литвинова в допинге: «Это попытка себя обелить. Чего же он молчал столько лет? Не очень красиво»

Теги метания допинг Ирина Привалова Сергей Литвинов Легкая атлетика

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала признание российского метателя молота Сергея Литвинова в том, что он употреблял допинг перед отбором на Олимпиаду-2012.

– Откровения Сергея Литвинова, который признался в употреблении допинга, – подстава для ВФЛА?

– Это не подстава, потому что все произошло в 2012 году. Я хорошо помню то время, когда он обвинял всех вокруг, рассказывал всем, какой он хороший и чистый.

А сейчас, когда на него пришло письмо, у него резко изменилась позиция. Он же признался не тогда, а сейчас, когда появились не очень хорошие известия для него.

– То есть это личное, а не попытка поставить подножку ВФЛА на пути к восстановлению?

– Это попытка себя обелить.

– Сомнительная попытка.

– Ну, так деваться уже некуда.

– Человек признался, что употреблял тяжелые препараты — анаболические стероиды.

– Понимаю, если бы он раньше признался. Чего же он молчал столько лет? Когда была старая федерация, он молчал. Когда его отстранили – молчал, не говорил.

А сейчас, когда деваться уже некуда, он вот так выступил. Не очень красиво это все, – сказала Привалова. 

Российский легкоатлет Сергей Литвинов: «Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия»

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1 комментарий

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Iuasamotu
Нормальный руководитель, который реально хотел бы оздоровления российской лёгкой атлетики поприветствовал бы признательный поступок Сергея Литвинова, а не вычитывал ему мораль. Российский спорт неизлечим, ибо эта ушлость, враньё, круговая порука, двурушничество - суть менталитета этого народа
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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