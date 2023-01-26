World Athletics в марте обсудит возможность возвращения российских спортсменов к международным стартам

Теги допинг сборная России сборная России жен ВФЛА World Athletics (IAAF) Легкая атлетика

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) обсудит возможность возвращения российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации 21-23 марта.

«Позиция World Athletics заключается в том, что российские и белорусские спортсмены останутся исключенными из международных соревнований.

В настоящее время у World Athletics есть два отдельных решения совета, касающихся Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА): одно – за допинг, а другое – за ситуацию между Россией и Украиной.

На заседании нашего совета 21-23 марта мы получим отчет от рабочей группы о том, достаточная ли проведена работа, которую мы провели по очистке легкой атлетики в России, для отмены отстранения, связанного с допингом», – сообщили в World Athletics.

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3 комментария

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Andreir888
Формальный процедурный момент. К сожалению, надо честно признаться, что ничего позитивного для нас не произойдёт
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дружба11
Ответ Iuasamotu
Возвращаться - плохая примета
плохая примета оставаться там где скоро будет опасней всего
не надо россиянам никуда возвращаться:)), недолго тешить самолюбие этим мировым конторкам, прежнего формата через год не будет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Возвращаться - плохая примета
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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