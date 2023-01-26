World Athletics в марте обсудит возможность возвращения российских спортсменов к международным стартам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) обсудит возможность возвращения российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации 21-23 марта.

«Позиция World Athletics заключается в том, что российские и белорусские спортсмены останутся исключенными из международных соревнований.

В настоящее время у World Athletics есть два отдельных решения совета, касающихся Всероссийской федерации легкой атлетики ( ): одно – за допинг, а другое – за ситуацию между Россией и Украиной.

На заседании нашего совета 21-23 марта мы получим отчет от рабочей группы о том, достаточная ли проведена работа, которую мы провели по очистке легкой атлетики в России, для отмены отстранения, связанного с допингом», – сообщили в World Athletics.