Ласицкене заняла второе место на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге, победил Лысенко

Теги прыжки в высоту Мария Ласицкене (Кучина) Данил Лысенко Кристина Королева Мария Кочанова Рождественские старты Никита Курбанов Легкая атлетика

Прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл смешанный турнир по прыжкам в высоту, который проходил в рамках «Рождественских стартов» в Екатеринбурге.

Соревнования проходили в смешанном формате. Женщины имели гандикап перед мужчинами в 0,34 м. В турнире выступили 11 спортсменов (пять мужчин и шесть женщин).

В лучшей попытке Лысенко совершил прыжок на 2,30 метра. Второе место заняла олимпийская чемпионка Мария Ласицкене с результатом 1,94 м. 

Третье и четвертое места заняли Мария Кочанова и Кристина Королева, прыгнувшие на 1,88 м, пятое – Никита Курбанов (2,22 м).

2 комментария

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Iuasamotu
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Трансгендерные старты
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Andreir888
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