Ласицкене заняла второе место на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге, победил Лысенко

Прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл смешанный турнир по прыжкам в высоту, который проходил в рамках «Рождественских стартов» в Екатеринбурге.

Соревнования проходили в смешанном формате. Женщины имели гандикап перед мужчинами в 0,34 м. В турнире выступили 11 спортсменов (пять мужчин и шесть женщин).

В лучшей попытке Лысенко совершил прыжок на 2,30 метра. Второе место заняла олимпийская чемпионка Мария Ласицкене с результатом 1,94 м.

Третье и четвертое места заняли Мария Кочанова и Кристина Королева, прыгнувшие на 1,88 м, пятое – Никита Курбанов (2,22 м).