Олег Матыцин: «Спортивное сотрудничество России и Китая на сегодняшний день является образцом сотрудничества двух великих держав»
Министр спорта России Олег Матыцин назвал взаимодействие России и Китая в спорте образцовым.
«Первый совместный год завершается, наше спортивное сотрудничество на сегодняшний день является образцом сотрудничества двух великих держав.
Мы дорожим нашими отношениями, и спорт является хорошим примером, как надо выстраивать отношения между народами. Мы работаем над проведением летних Игр в открытом режиме для стран ШОС.
Несмотря на санкционное давление, Россия открыта для международных спортивных обменов и проведения новых соревнований в открытом формате.
Мы открыты к взаимоуважительному и конструктивному диалогу без дискриминации и всегда вместе с китайскими партнерами подчеркиваем недопустимость политизации спорта.
Более 70 спортивных мероприятий в этом году мы уже провели, на следующий год запланировано более 600 совместных инициатив», – сказал Матыцин.
«В этом году продолжалась пандемия коронавируса, мировая обстановка напряжена, но наше сотрудничество стало образцом добрососедства в это непростое время.
Мы успешно выполняем все задачи, наше сотрудничество в сфере спорта углубилось», – отметил руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Гоу Чжунвэнь.
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