Олег Матыцин: «Спортивное сотрудничество России и Китая на сегодняшний день является образцом сотрудничества двух великих держав»

Министр спорта России Олег Матыцин назвал взаимодействие России и Китая в спорте образцовым.

«Первый совместный год завершается, наше спортивное сотрудничество на сегодняшний день является образцом сотрудничества двух великих держав.

Мы дорожим нашими отношениями, и спорт является хорошим примером, как надо выстраивать отношения между народами. Мы работаем над проведением летних Игр в открытом режиме для стран ШОС.

Несмотря на санкционное давление, Россия открыта для международных спортивных обменов и проведения новых соревнований в открытом формате.

Мы открыты к взаимоуважительному и конструктивному диалогу без дискриминации и всегда вместе с китайскими партнерами подчеркиваем недопустимость политизации спорта.

Более 70 спортивных мероприятий в этом году мы уже провели, на следующий год запланировано более 600 совместных инициатив», – сказал Матыцин.

«В этом году продолжалась пандемия коронавируса, мировая обстановка напряжена, но наше сотрудничество стало образцом добрососедства в это непростое время.

Мы успешно выполняем все задачи, наше сотрудничество в сфере спорта углубилось», – отметил руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Гоу Чжунвэнь.