«Президент нашей страны – это капитан команды, знамя которой мы несем». Матыцин на балу олимпийцев

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России Олег Матыцин Политика Фигурное катание

Министр спорта РФ Олег Матыцин обратился к присутствующим на балу чемпионов и призеров Олимпийских игр в Пекине и Токио.

Его слова приводит корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.

«Хочу выразить признательность каждому спортсмену и тренеру, что он гордо несет звание спортсмена и гражданина нашей великой страны.

Президент нашей страны (Владимир Путин – Sports.ru) – это капитан нашей большой команды, знамя которой мы несем», – сказал Матыцин.

Анна Щербакова – ведущая форума чемпионов и призеров Олимпийских игр в Пекине и Токио

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