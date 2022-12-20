«Президент нашей страны – это капитан команды, знамя которой мы несем». Матыцин на балу олимпийцев

Министр спорта РФ Олег Матыцин обратился к присутствующим на балу чемпионов и призеров Олимпийских игр в Пекине и Токио.

Его слова приводит корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.

«Хочу выразить признательность каждому спортсмену и тренеру, что он гордо несет звание спортсмена и гражданина нашей великой страны.

Президент нашей страны ( – Sports.ru) – это капитан нашей большой команды, знамя которой мы несем», – сказал Матыцин.

Анна Щербакова – ведущая форума чемпионов и призеров Олимпийских игр в Пекине и Токио