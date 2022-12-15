Олег Матыцин: «Не вижу оснований для того, чтобы пессимистически смотреть на наше взаимодействие с международными организациями и МОК»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что нет оснований пессимистично оценивать взаимодействие России с международными спортивными организациями и Международным олимпийским комитетом ( )

«Не вижу оснований для того, чтобы пессимистически смотреть на наше взаимодействие с международными организациями, МОК.

Впереди Олимпийские игры, и, конечно, мы надеемся, что наши спортсмены выступят в них и в ближайшее время будут участвовать в международных соревнованиях.

Две наши страны оказались под санкциями, но это дало нам дополнительный импульс к развитию многосторонних отношений практически по всем видам спорта, в системе образования, в вопросах импортозамещения, к проведению научных исследований.

Поэтому мы воспринимаем этот период как время накопления опыта, аккумулирования всех ресурсов, которые есть в нашей стране, и не видим никаких причин для пессимизма.

В этом мы абсолютно солидарны со всеми спортивными федерациями и видим только укрепление командной работы.

Мы не планируем сокращать форматы нашего международного сотрудничества. Акцент, безусловно, сейчас в силу объективных причин сделан на укреплении и развитии связей со странами ШОС и БРИКС.

В этом году и в следующем с нашими китайскими партнерами будем реализовывать программу проведения совместных перекрестных Годов спорта Россия – Китай», – сказал Матыцин.