Станислав Поздняков: «Мировой спорт проходит испытания на верность принципам. Отдельные политизированные силы подминают их под себя»
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о политизации в мировом спорте.
Сегодня глава ОКР выступил на Международном хоккейном форуме, который проводится в онлайн-формате.
В четверг в Москве открылся традиционный Международный хоккейный форум, который во второй раз проводится в режиме «онлайн».
«В последнее время система мирового спорта проходит испытания на целостность и верность фундаментальным принципам, заложенным основателями современного олимпийского движения.
К сожалению, как мы видим, эти принципы подминают под себя отдельные политизированные силы в угоду собственной сиюминутной выгоде.
На этом фоне международный форум – яркий пример добрососедских отношений разных стран, объединенных идеями спорта», – сказал Поздняков.
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