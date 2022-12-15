Станислав Поздняков: «Мировой спорт проходит испытания на верность принципам. Отдельные политизированные силы подминают их под себя»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о политизации в мировом спорте.

Сегодня глава ОКР выступил на Международном хоккейном форуме, который проводится в онлайн-формате.

В четверг в Москве открылся традиционный Международный хоккейный форум, который во второй раз проводится в режиме «онлайн».

«В последнее время система мирового спорта проходит испытания на целостность и верность фундаментальным принципам, заложенным основателями современного олимпийского движения.

К сожалению, как мы видим, эти принципы подминают под себя отдельные политизированные силы в угоду собственной сиюминутной выгоде.

На этом фоне международный форум – яркий пример добрососедских отношений разных стран, объединенных идеями спорта», – сказал Поздняков.