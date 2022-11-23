Трэйвон Бромелл: «Я не верю полиции. Она никогда меня не защищала. И вызывать ее никогда не буду – мне все равно могут не поверить»

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в спринтерском беге американец рассказал об отношении к полиции.

«В моей жизни были такие ситуации, после которых я не верю полиции и не буду верить до конца жизни. Я не говорю, что ничего не изменится, но я лично так считаю, потому что полиция меня никогда не защищала. И это останется со мной навсегда.

Когда мне было 16 лет, мы с моим кузеном возвращались домой после матча в баскетбол с друзьями. Как только мы вошли в мою комнату, кузен сказал: они идут. Я спросил его: о чем ты? И в тот же момент в мою крохотную спальню ворвались пятеро офицеров полиции, размахивая пушками – они побросали нас на пол. Моя мама прибежала в комнату со словами: что происходит?

Оказалось, что их было даже не пятеро. Весь дом был в копах. С нам тогда жил мой дедушка – даже на него наставили пушку. А мы с кузеном валялись на полу, мама была напугана.

Выяснилось, что полиция искала двух подростков, подходящих под наше описание. Два темнокожих парня, у одного короткая стрижка, у второго – дреды. Мы жили в южной части Сент-Питерсберга во Флориде, там все черные были либо с короткой стрижкой, либо с дредами! Мои соседи попадали под это описание, кто-угодно под него попадал. Не знаю, почему они выбрали нас.

Разумеется, они ошиблись. На за эту ошибку их никто не наказал. Они буквально угрожали нам оружием. Любое малейшее движение могло привести к концу. Эти люди даже не понимали, насколько все серьезно – и вот им я должен доверять?

Да я лучше сам справлюсь с любой ситуацией, чем буду вызывать полицию – мне все равно могут просто не поверить. Потому что я выгляжу как человек, которого в любой момент самого могут обвинить в чем-нибудь», – сказал Бромелл.

«Либо ты продаешь наркотики, либо работаешь в пиццерии. И я был чертовски уверен, что окажусь не в пиццерии». Призер ЧМ Бромелл рассказал о детстве среди преступников