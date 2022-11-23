«Либо ты продаешь наркотики, либо работаешь в пиццерии. И я был чертовски уверен, что окажусь не в пиццерии». Призер ЧМ Бромелл рассказал о детстве среди преступников

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в спринтерском беге американец рассказал о том, как жил в окружении преступников.

«Да, я вырос в таком окружении. Один из моих младших братьев сидит в тюрьме за убийство. Я говорю это прямо, как есть. Но я люблю его до смерти, ведь все совершают ошибки, тем более большинство наших действий обусловлено влиянием той среды, в которой мы выросли.

Мой брат попал в тюрьму, когда ему было 14 лет. Мне тогда было 16 и я тоже был в той компании. Речь шла о том, чтобы добыть быстрые деньги и делать все, чтобы выжить. Все говорили вещи вроде «собака ест собаку», о «психологии льва», но ты понятия не имеешь о том, что это такое, пока не настанет твое время быть этим львом.

Все хотели выглядеть гангстерами, а потом и правда ими становились. Если бы я сейчас вытянул всех этих людей в обычную жизнь, то они бы в ней не протянули бы и недели.

В меня несколько раз стреляли. За мной гнались. В мой дом пытались вломиться – всего этого не перечислить. Теперь меня это даже не пугает. Даже когда на тебя наставляют пистолет – ты просто думаешь, что в 9 из 10 случаев в тебя не будут на самом деле стрелять. Когда ты растешь в таких условиях, то тебе кажется, что по-другому жить ты уже не можешь.

Так что когда тренер пришел набирать людей в группу по бегу, я сказал ему прямо: или ты берешь меня с собой в колледж, или я знаю, как я закончу. Вот насколько все было серьезно. Ты заранее знаешь, что будет. У тебя два варианта – либо ты продаешь наркотики, либо идешь работать в пиццерию. И я был чертовски уверен, что окажусь не в пиццерии. У меня почти вся семья была членами банды.

К счастью, бог вытащил меня из всего этого, так что теперь я могу говорить другим людям о том, что им не обязательно жить так, как этого хочет их окружение», – сказал Бромелл.