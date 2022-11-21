Чемпион мира в тройном прыжке Тедди Тамго дисквалифицирован на год за участие в соревнованиях во время отстранения

Теги тройной прыжок сборная Франции Тедди Тамго Легкая атлетика

Чемпион мира 2013 года в тройном прыжке Тедди Тамго дисквалифицирован на один год задним числом за нарушение запрета на участие в соревнованиях во время дисквалификации.

Об этом объявил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).

Француз нарушил запрет на участие в соревнованиях в период с 2014-го по 2015 годы, когда он был отстранен за пропуск трех допинг-тестов в течение года.  Из-за наложенных санкций его результаты с марта 2015 года по март 2016 аннулированы. 

Тамго объявил о завершении карьеры летом 2019 года. 

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