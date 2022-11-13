Кенийский легкоатлет Ренджу дисквалифицирован на 5 лет за допинг
Кенийский легкоатлет Кенет Кипроп Ренджу дисквалифицирован на пять лет за допинг.
Об этом сообщил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).
В период с марта по май 26-летний кениец сдал три положительных теста на запрещенный метастерон.
Ренджу специализируется в стайерском беге. В этом году он стал победителем Пражского и Лиссабонского полумарафонов.
Ранее сообщалось, что Федерация легкой атлетики Кении может быть отстранена от международных стартов из-за большого количества допинг-случаев.
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