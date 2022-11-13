Кенийский легкоатлет Ренджу дисквалифицирован на 5 лет за допинг

Кенийский легкоатлет Кенет Кипроп Ренджу дисквалифицирован на пять лет за допинг.

Об этом сообщил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

В период с марта по май 26-летний кениец сдал три положительных теста на запрещенный метастерон.

Ренджу специализируется в стайерском беге. В этом году он стал победителем Пражского и Лиссабонского полумарафонов.

Ранее сообщалось, что Федерация легкой атлетики Кении может быть отстранена от международных стартов из-за большого количества допинг-случаев.