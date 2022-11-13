Кенийский легкоатлет Ренджу дисквалифицирован на 5 лет за допинг

Теги допинг сборная Кении AIU Кенет Кипроп Ренджу Легкая атлетика

Кенийский легкоатлет Кенет Кипроп Ренджу дисквалифицирован на пять лет за допинг.

Об этом сообщил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

В период с марта по май 26-летний кениец сдал три положительных теста на запрещенный метастерон.

Ренджу специализируется в стайерском беге. В этом году он стал победителем Пражского и Лиссабонского полумарафонов.

Ранее сообщалось, что Федерация легкой атлетики Кении может быть отстранена от международных стартов из-за большого количества допинг-случаев.

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