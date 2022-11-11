Чемпионат Европы по легкой атлетике-2026 пройдет в Бирмингеме

Чемпионат Европы 2026 года по легкой атлетике пройдет в британском Бирмингеме.

Решение было принято на совете Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) в Варшаве. Великобритания впервые получила право проведения чемпионата Европы по легкой атлетике.

«Уверены, что лучшие спортсмены Европы будут соревноваться при полных трибунах и перед огромной телевизионной аудиторией – не только европейской, но и мировой.

Мы действительно не могли бы мечтать о лучшем городе-организаторе чемпионата Европы в 2026 году», – заявил президент European Athletics Добромир Карамаринов.