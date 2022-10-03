Иоланда Чен об условии Баха: «Когда разведчики и шпионы работают в других странах, они тоже много всего подписывают. Но это не значит, что они предатели»

Призер ЧМ в тройном прыжке, комментатор высказалась об условиях допуска российских спортсменов к соревнованиям.

Ранее глава Международного олимпийского комитета ( ) заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны получить право выступать под нейтральным флагом.

«В этой ситуации самое страшное – раскол и в обществе, и среди спортсменов, что сейчас и происходит. Это очень жаль.

В нейтральном статусе выступать не так (приятно), как с флагом и гимном. Атрибуты очень важны, но самые главные атрибуты в стране – это ее люди, в данном случае спортсмены.

Наличие спортсменов на международной арене, даже в нейтральном статусе, значительно важнее, мы продвигаем свою линию. Ребята выигрывают, они становятся на пьедестал. Даже если поднимается олимпийский флаг, люди видят, что это за спортсмены. Я всегда буду на стороне атлета.

Надо понимать, что нужно подписать. Пока все это только наши домыслы, давайте подождем. Сказать – это одно, а думать – совсем другое.

Когда разведчики и шпионы работают в других странах, они тоже много всего подписывают, но это не значит, что они предатели. Поэтому надо быть хитрее, пока все эфемерно.

Надо выходить на международную арену и доказывать свою правоту», – сказала Чен в программе «Есть тема!» на «Матч ТВ».

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против