Министерство спорта России временно исключило из единого календарного плана тренировки и соревнования за рубежом

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Министерство спорта России временно исключило из Единого календарного плана тренировочные мероприятия и соревнования с участием сборных команд РФ, запланированные к проведению за рубежом. 

«Внести изменения в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий в части исключения тренировочных мероприятий и спортивных соревнований с участием спортивных сборных команд РФ по видам спорта, запланированных к проведению в иностранных государствах с 22 сентября 2022 года до особого распоряжения», – говорится в приказе, текст которого опубликовал ТАСС. 

Ответственным за выполнение приказа назначен заместитель министра спорта России, руководитель оперативного штаба Минспорта в период частичной мобилизации Одес Байсултанов. 

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