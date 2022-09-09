Бах о Париже-2024: «Это будет первая постковидная Олимпиада – молодая, динамичная, гендерно равная. Подготовка идет по плану»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о подготовке к летним Олимпийским играм-2024 в Париже.

«В правительстве Франции существует единство по стремлению организовать отличные Игры – начиная с президента Эмманюэля Макрона, продолжая мэром Парижа Анн Идальго и представителями всех ступеней власти.

Отмечу, что поддерживают Игры представители трех разных политических партий. Это будет первая постковидная Олимпиада, молодая, динамичная, гендерно равная.

Подготовка к Олимпийским играм 2024 года идет по плану, мы находимся в тесном контакте и работаем по оптимизации этих игр, причем эта оптимизация будет проходить без ущерба для амбиций организаторов», – заявил Бах на пресс-конференции по итогам второго дня заседания исполкома МОК.

«Сегодня обсуждали повестку-2020+5 – как финансовую сторону, так и то, что Олимпийские игры должны быть более молодыми и цифровыми, мы создали рабочую группу по оптимизации Олимпиады.

В нее вошли руководители различных федераций, представители МОК, Международного паралимпийского комитета, медиа. Это очень важная рабочая группа, ее возглавила Кирсти Ковентри.

У них прошло первое заседание. В нем приняли участие представители оргкомитетов предстоящих Олимпиад, они остались удовлетворены итогами», – отметил глава МОК.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В них примут участие по 5250 мужчин и женщин.