Олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский сыграет за команду РФС в Медиалиге

Олимпийский чемпион Афин-2004 в беге на 800 м Юрий Борзаковский сыграет за команду РФС в футбольной Медиалиге.

«Да, я буду в составе команды РФС, которая примет участие в Медиалиге. Был звонок из РФС. Мне предложили войти в состав команды.

Я дал согласие, так как сам играю в футбол. Конечно, слежу за медиафутболом. В прошлом сезоне Медиалиги играл за команду Starmix», – рассказал Борзаковский.

Могучий финиш Борзаковского на Олимпиаде: бежал последним, но вынырнул к победе. Говорит, вперед толкала какая-то сила