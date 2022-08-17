Чемпионат Европы. Джейкобс, Ингебригтсен, Тентоглу и Перкович одержали победы, другие результаты

16 августа прошел второй соревновательный день на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене.

Легкая атлетика

Чемпионат Европы

Мюнхен, Германия

16 августа

Мужчины

Прыжки в длину

1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,52

2. Тобиас Монтлер (Франция) – 8,06

3. Жюль Поммери (Франция) – 8,06

Десятиборье

1. Никлас Кауль (Германия) – 8545

2. Батист Тьери (Франция) – 8057

3. Свен Роозен (Нидерланды) – 8021

100 м

1. Ламонт Марселл Джейкобс (Италия) – 9,95

2. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 9,99

3. Иеремия Адзу (Великобритания) – 10,13

5000 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 13.21,13

2. Мохамед Катир (Испания) – 13.22,98

3. Йеманеберхан Криппа (Италия) – 13.24,83

35 км, спортивная ходьба

1. Мигель Анхель Лопес (Испания) – 2.26,49

2. Кристофер Линке (Германия) – 2,41

3. Маттео Джуппони (Италия) – 3,45

Женщины

Диск

1. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,95

2. Кристин Пуденц (Германия) – 67,87

3. Клаудине Вита (Германия) – 65,20

100 м

1. Джина Люкенкемпер (Германия) – 10,99

2. Муджинга Камбунджи (Швейцария) – 10,99

3. Дэрил Нейта (Великобритания) – 11,00

35 км, спортивная ходьба

1. Антигони Дрисбиоти (Греция) – 2.47,00

2. Ракель Гонсалес (Испания) – 2,11

3. Виктория Мадараш (Венгрия) – 2,59