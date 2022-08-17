Чемпионат Европы. Джейкобс, Ингебригтсен, Тентоглу и Перкович одержали победы, другие результаты

16 августа прошел второй соревновательный день на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене.
Легкая атлетика
Чемпионат Европы
Мюнхен, Германия
16 августа
Мужчины
Прыжки в длину
1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,52
2. Тобиас Монтлер (Франция) – 8,06
3. Жюль Поммери (Франция) – 8,06
Десятиборье
1. Никлас Кауль (Германия) – 8545
2. Батист Тьери (Франция) – 8057
3. Свен Роозен (Нидерланды) – 8021
100 м
1. Ламонт Марселл Джейкобс (Италия) – 9,95
2. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 9,99
3. Иеремия Адзу (Великобритания) – 10,13
5000 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 13.21,13
2. Мохамед Катир (Испания) – 13.22,98
3. Йеманеберхан Криппа (Италия) – 13.24,83
35 км, спортивная ходьба
1. Мигель Анхель Лопес (Испания) – 2.26,49
2. Кристофер Линке (Германия) – 2,41
3. Маттео Джуппони (Италия) – 3,45
Женщины
Диск
1. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,95
2. Кристин Пуденц (Германия) – 67,87
3. Клаудине Вита (Германия) – 65,20
100 м
1. Джина Люкенкемпер (Германия) – 10,99
2. Муджинга Камбунджи (Швейцария) – 10,99
3. Дэрил Нейта (Великобритания) – 11,00
35 км, спортивная ходьба
1. Антигони Дрисбиоти (Греция) – 2.47,00
2. Ракель Гонсалес (Испания) – 2,11
3. Виктория Мадараш (Венгрия) – 2,59