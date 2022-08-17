Чемпионат Европы. Джейкобс, Ингебригтсен, Тентоглу и Перкович одержали победы, другие результаты

Теги прыжки в длину Бег спортивная ходьба метания чемпионат Европы результаты десятиборье сборная Германии сборная Великобритании сборная Греции сборная Великобритании жен сборная Греции жен сборная Швеции сборная Норвегии сборная Германии жен сборная Хорватии жен сборная Италии сборная Франции сборная Испании жен Сандра Перкович сборная Испании Мигель Анхель Лопес сборная Нидерландов сборная Венгрии жен Джина Люкенкемпер Дэрил Нейта Муджинга Камбунджи Ламонт Марселл Джейкобс Якоб Ингебригтсен Милтиадис Тентоглу Тобиас Монтлер Мохамед Катир Кристин Пуденц сборная Швейцарии жен Кристофер Линке Антигони Дрисбиоти Ракель Гонсалес Легкая атлетика

16 августа прошел второй соревновательный день на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене.

Легкая атлетика

Чемпионат Европы

Мюнхен, Германия

16 августа

Мужчины

Прыжки в длину

1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,52

2. Тобиас Монтлер (Франция) – 8,06

3. Жюль Поммери (Франция) – 8,06

Десятиборье

1. Никлас Кауль (Германия) – 8545

2. Батист Тьери (Франция) – 8057

3. Свен Роозен (Нидерланды) – 8021

100 м

1. Ламонт Марселл Джейкобс (Италия) – 9,95

2. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 9,99

3. Иеремия Адзу (Великобритания) – 10,13

5000 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 13.21,13

2. Мохамед Катир (Испания) – 13.22,98

3. Йеманеберхан Криппа (Италия) – 13.24,83

35 км, спортивная ходьба

1. Мигель Анхель Лопес (Испания) – 2.26,49

2. Кристофер Линке (Германия) – 2,41

3. Маттео Джуппони (Италия) – 3,45

Женщины

Диск

1. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,95

2. Кристин Пуденц (Германия) – 67,87

3. Клаудине Вита (Германия) – 65,20

100 м

1. Джина Люкенкемпер (Германия) – 10,99

2. Муджинга Камбунджи (Швейцария) – 10,99

3. Дэрил Нейта (Великобритания) – 11,00

35 км, спортивная ходьба

1. Антигони Дрисбиоти (Греция) – 2.47,00

2. Ракель Гонсалес (Испания) – 2,11

3. Виктория Мадараш (Венгрия) – 2,59

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные