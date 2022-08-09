Британский тренер по легкой атлетике Тони Миникьелло пожизненно отстранен за неэтичное поведение по отношению к спортсменам

Федерация легкой атлетики Великобритании (UK Athletics) пожизненно дисквалифицировала тренера по легкой атлетике Тони Миникьелло за неэтичное поведение, сообщается на сайте организации.

В ходе расследования специальной комиссии UK Athletics выяснилось, что Миникьелло делал сексуализированные намеки и жесты в адрес спортсменов, а также не уважал их право на частную жизнь – навязчиво расспрашивал атлетов о личной жизни, делал неуместные комментарии.

Кроме того, утверждается, что тренер проявлял агрессивность, запугивал спортсменов, допускал эмоциональное насилие.

Комиссия пришла к выводу, что за 15 лет действия тренерской лицензии Миникьелло допустил большое количество серьезных нарушений и «грубо злоупотреблял доверием» спортсменов, что повлекло «серьезные последствия для психического здоровья и психического благополучия».

В связи с этим UK Athletics пожизненно запретила выдавать Миникьелло тренерскую лицензию. Миникьелло тренировал олимпийскую чемпионку Лондона-2012 и трехкратную чемпионку мира Джессику Эннис-Хилл с 13 лет. Он получал премию UK Coaching Awards в номинации «Тренер года».