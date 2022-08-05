«Чувствовал себя ужасно, сейчас пытаюсь посмеяться над этим». У итальянца Нонино несколько раз вывалился пенис из шорт во время забега на юниорском ЧМ

Итальянский десятиборец Альберто Нонино прокомментировал инцидент, который произошел с ним в беге на 400 м на чемпионате мира среди юношей до 20 лет в Колумбии.

На второй половине дистанции Нонино сбавил скорость и постоянно поправлял шорты, из-за проблем с экипировкой итальянец финишировал последним. Комментатор объяснил, что бегун был вынужден держаться за промежность, чтобы не оголить гениталии – несмотря на это, несколько раз его пенис вывалился из шорт.

«Сейчас я пытаюсь посмеяться над этим, но сразу после забега чувствовал себя ужасно. Я благодарен друзьям и семье за то, что они помогли пережить это», – написал Нонино в сторис.

ВИДЕО – забег с участием Нонино с 3:12.00