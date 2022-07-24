«Я заказала острые крылья и газировку, как вдруг раздался звонок. Меня спросили, не вернусь ли я на ЧМ. И я отбросила крылышки». Феликс о переносе завершения карьеры

Семикратная олимпийская чемпионка из США Элиссон Феликс рассказала о возвращении на чемпионат мира по легкой атлетике в Юджине.

Ранее Феликс завоевала бронзу в смешанной эстафете 4х400 м, после чего объявила о завершении карьеры, так как отобралась только в микст. Но затем тренеры предложили ей выступить на той же дистанции в женской эстафете.

На тот момент Феликс уже улетела в Лос-Анджелес, но решила вернуться в Юджин. Сегодня она пробежала за США в квалификации женской эстафеты 4х400 м, команда заняла первое место. Финал в этой дисциплине пройдет 25 июля.

«Я уже сидела в одном из любимых ресторанов (в Лос-Анджелесе), где подают вредные вкусняшки. Я заказала острые крылья и газировку и уже собиралась взяться за них, как вдруг раздался звонок. Меня спросили, не вернусь ли я, чтобы пробежать еще один раунд и помочь команде – и я отбросила крылышки.

Для меня большая честь приехать сюда, выступить перед домашней публикой и помочь сборной. Вот в чем причина. Бобби (Керси, личный тренер – Sports.ru) провел со мной несколько тренировок, потом я села в самолет и вернулась», – сказала Феликс.

Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине