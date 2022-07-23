Томас Бах об Олимпиаде в Токио: «Каждый день мы сталкивались с новыми испытаниями. Если бы мы говорили об этом публично, это разрушило бы Игры»

Теги МОК Томас Бах Токио-2020 Легкая атлетика

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что многократно задавался вопросом, стоило ли проводить Игры в Токио в условиях пандемии коронавируса. 

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но была перенесена на год из-за COVID-19. 

«Оргкомитет Игр и МОК дали спортсменам всего мира возможность воплотить в жизнь олимпийскую мечту, нам удалось не потерять целое поколение спортсменов из 206 стран. 

Каждый день мы сталкивались с новыми испытаниями. Нам приходилось постоянно отвечать себе на вопросы: правильно ли мы поступаем? Приняли ли мы правильное решение? Как нам справиться с этой новой проблемой? Можем ли мы это сделать? Или нам придется принимать радикальные решения?

Если бы мы говорили об этом публично, это разрушило бы Игры», – сказал Бах. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные