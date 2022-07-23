Томас Бах об Олимпиаде в Токио: «Каждый день мы сталкивались с новыми испытаниями. Если бы мы говорили об этом публично, это разрушило бы Игры»

Глава Международного олимпийского комитета ( ) заявил, что многократно задавался вопросом, стоило ли проводить Игры в Токио в условиях пандемии коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но была перенесена на год из-за COVID-19.

«Оргкомитет Игр и МОК дали спортсменам всего мира возможность воплотить в жизнь олимпийскую мечту, нам удалось не потерять целое поколение спортсменов из 206 стран.

Каждый день мы сталкивались с новыми испытаниями. Нам приходилось постоянно отвечать себе на вопросы: правильно ли мы поступаем? Приняли ли мы правильное решение? Как нам справиться с этой новой проблемой? Можем ли мы это сделать? Или нам придется принимать радикальные решения?

Если бы мы говорили об этом публично, это разрушило бы Игры», – сказал Бах.