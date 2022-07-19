Бегунья Гулиева о заработках в Турции: «Если взять клуб и стипендию олимпийской команды – получится сумма, сравнимая с тем, что было в России»

Бегунья Екатерина Гулиева (Поистогова) рассказала о различиях в российской и турецкой легкой атлетике.

Она вышла замуж за чемпиона мира в беге на 200 м Рамиля Гулиева и перешла в Турцию.

– Расскажи о жизни легкоатлета в Турции. Зарплату ты получаешь? А сборы оплачивают?

– В связи с кризисом здесь сейчас сложная ситуация. Лидеров и так можно по пальцам пересчитать: есть, может, два человека, кто претендует на медали чемпионата мира и Европы. Но даже у Рамиля в этом году были проблемы с финансированием. Пришлось оплатить часть сборов из своего кармана.

Ну а я пока результат не показала и ничего для страны не сделала, чтобы мне чем-то помогали. Зарплату пока тоже не получала, все это время меня полностью обеспечивал муж.

– В Турции клубная система финансирования спорта. Неужели ни один клуб не захотел взять тебя?

– Рамиль выступает за «Фенербахче», основные деньги ему платит клуб. Меня тоже пытались туда устроить, но клуб не поверил, что я покажу результат. Турчанки редко возвращаются после рождения ребенка.

Так что начинала сезон я без клуба и без работы. Пробежала на турецких соревнованиях 2.05, мной заинтересовался другой клуб – İBB (Istanbul büyük şehir) из Стамбула. Быстро подписали контракт и через пару дней я уже за них выступала. По контракту нужно бегать на клубных соревнованиях не менее двух раз в год, и один я уже пробежала. Показала 2:02.14 – а это норматив для включения в сборную страны для подготовки к Парижу-2024. Там мне по идее тоже должны платить зарплату и помогать со сборами.

– Сколько платят?

– Конкретных цифр не назову. Но в общей сложности – если взять клуб и стипендию олимпийской команды – получится сумма, которая сравнима с тем, что я имела в России. Правда, это если считать по старому курсу доллара. Сейчас, когда лира падает, а рубль, наоборот, укрепился, выйдет меньше, – рассказала Гулиева.

«Я могу выступать где хочу, а русские спортсмены об этом только мечтают». Она взяла серебро Олимпиады за Россию, а теперь – в Турции