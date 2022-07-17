Олимпийский чемпион Джейкобс снялся с ЧМ в Юджине: «Это болезненное решение, но мне пришлось остановиться, чтобы не испортить остаток сезона»

Олимпийский чемпион Токио-2020 в беге на 100 м, итальянец Ламонт Марселл Джейкобс снялся с чемпионата мира в Юджине.

Джейкобс выступил в квалификации с результатом 10,04 с. После этого он не вышел на старт полуфинального забега.

«Это болезненное решение, но мне пришлось остановиться. Я боец и именно поэтому решил приехать в Юджин. Но сейчас, чтобы не испортить остаток сезона, рискуя получить более серьезную травму, я должен отложить выступление», – написал Джейкобс в соцсети.

Ранее чемпионом мира в беге на 100 м стал американец Фред Керли.

Фред Керли о золоте ЧМ в беге на 100 м: «Медаль значит для меня больше, чем что-либо. Войти в число великих – это невероятно»