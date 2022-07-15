Ирина Привалова: «Надеемся на возвращение членства ВФЛА в международной федерации по итогам следующего заседания совета World Athletics»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова оценила ситуацию с восстановлением статуса в World Athletics.

Ранее отстранение ВФЛА было продлено до ноября. Российская организация лишена членства в World Athletics с 2015 года из-за допинговых нарушений.

«Мы находимся в полном контакте с World Athletics и изначально знали, что рассмотрение вопроса о возвращении нам членства в международной федерации будет отложено до проведения аудита, который запланирован на осень.

ВФЛА готова предоставить аудиторам всю необходимую информацию по реализации нами дорожной карты восстановления. И уже к концу года мы надеемся на возвращение Всероссийской федерации легкой атлетики членства в международной федерации по итогам следующего заседания совета World Athletics (в ноябре – Sports.ru)», – заявила Привалова.

World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики до ноября