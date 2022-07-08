Правительство Кировской области ищет нового министра спорта через сайт Sporthunter. Ранее должность занимала дважды дисквалифицированная за допинг Анна Альминова

Теги Бег допинг Анна Альминова Легкая атлетика

Правительство Кировской области опубликовало на сайте Sporthunter вакансию министра спорта и туризма.

С 2018 по 2021 годы эту должность занимала бывшая бегунья Анна Альминова, которая во время спортивной карьеры была дважды дисквалифицирована за нарушения антидопинговых правил.

После отставки Альминовой в мае 2021 года исполняющим обязанности министра спорта Кировской области был назначен Георгий Барминов.

Претенденты на должность министра должны будут пройти квалификационный отбор – тестирование на определение уровня правовой культуры, собеседование и написание мотивационного эссе на тему «Современные аспекты управления сферами физической культуры и спорта, туризма в Кировской области». 

Прием документов будет проходить до 22 июля 2022 года, отбор – с 8 по 12 августа.

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