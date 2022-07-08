Правительство Кировской области ищет нового министра спорта через сайт Sporthunter. Ранее должность занимала дважды дисквалифицированная за допинг Анна Альминова

Правительство Кировской области опубликовало на сайте Sporthunter вакансию министра спорта и туризма.
С 2018 по 2021 годы эту должность занимала бывшая бегунья Анна Альминова, которая во время спортивной карьеры была дважды дисквалифицирована за нарушения антидопинговых правил.
После отставки Альминовой в мае 2021 года исполняющим обязанности министра спорта Кировской области был назначен Георгий Барминов.
Претенденты на должность министра должны будут пройти квалификационный отбор – тестирование на определение уровня правовой культуры, собеседование и написание мотивационного эссе на тему «Современные аспекты управления сферами физической культуры и спорта, туризма в Кировской области».
Прием документов будет проходить до 22 июля 2022 года, отбор – с 8 по 12 августа.