Правительство Кировской области ищет нового министра спорта через сайт Sporthunter. Ранее должность занимала дважды дисквалифицированная за допинг Анна Альминова

Правительство Кировской области опубликовало на сайте Sporthunter вакансию министра спорта и туризма.

С 2018 по 2021 годы эту должность занимала бывшая бегунья , которая во время спортивной карьеры была дважды дисквалифицирована за нарушения антидопинговых правил.

После отставки Альминовой в мае 2021 года исполняющим обязанности министра спорта Кировской области был назначен Георгий Барминов.

Претенденты на должность министра должны будут пройти квалификационный отбор – тестирование на определение уровня правовой культуры, собеседование и написание мотивационного эссе на тему «Современные аспекты управления сферами физической культуры и спорта, туризма в Кировской области».

Прием документов будет проходить до 22 июля 2022 года, отбор – с 8 по 12 августа.