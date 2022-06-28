Призер чемпионата Европы-2018 по легкой атлетике Алекс Уилсон дисквалифицирован за допинг на 4 года

Швейцарский бегун Алекс Уилсон дисквалифицирован за допинг на 4 года.

15 марта 2021 года Уилсон сдал внесоревновательную допинг-пробу, в которой были обнаружены следы анаболического стероида.

Отстранение спортсмена было отменено дисциплинарной палатой олимпийского комитета Швейцарии, однако позже обратилась в Спортивный арбитражный суд (СAS) с протестом.

Уилсон – бронзовый призер чемпионата Европы-2018 на дистанции 200 м. Он не выступил на Олимпиаде в Токио, на которую был заявлен, а также пропустит Олимпиаду-2024 в Париже.