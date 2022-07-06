Пятикратная чемпионка России в марафонском беге Трофимова перейдет в сборную Киргизии

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Пятикратная чемпионка России в марафонском беге Сардана Трофимова перейдет в сборную Киргизии.

«У меня сейчас двойное гражданство. На днях будет собрание, где Россия даст открепление, и мое спортивное гражданство поменяется.

Решение о допуске даст Международная федерация легкой атлетики (World Athletics). Может, дадут карантин или сразу допустят к соревнованиям. Если карантина не будет, могу сразу претендовать на получение путевки на Олимпиаду», – рассказала 34-летняя Трофимова.

Трофимова выступала на чемпионате мира-2019, где стала 22-й в марафоне.

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