Депутат Бурлаков о предложении 35 стран усилить санкции в отношении российского спорта: «Очередной вброс Госдепа США – попытка подогреть угасающий интерес к Украине»

Сергей Бурлаков прокомментировал новость о том, что США и еще 34 страны предложили усилить санкции в отношении российского спорта из-за ситуации на Украине.

Заявление об этом было опубликовано на сайте Госдепартамента США.

«Очередной вброс со стороны Госдепартамента США – не более чем попытка подогреть угасающий интерес к Украине.

Волна негодования со стороны Запада, которая обрушилась на российских спортсменов в феврале, постепенно сошла на нет. Что вполне ожидаемо.

Любой здравомыслящий человек прекрасно осознает, что санкции, направленные в адрес наших атлетов, – несправедливы и даже абсурдны. Вот и приходится изобретать новые информационные поводы.

Развлекайтесь, Россия давно и открыто высказала свою позицию. Мы за спорт вне политики, за открытые, честные соревнования и дружбу между спортсменами всего мира», – сказал замглавы комитета Госдумы по спорту.

США, Великобритания, Норвегия и еще 32 страны предложили усилить санкции в отношении российского спорта