CAS переехал в новую штаб-квартиру стоимостью 41 млн долларов

Спортивный арбитражный суд (CAS), базирующийся в швейцарской Лозанне, переехал в новое здание.

В пресс-релизе суда сообщается о приобретении южного крыла дворца Болье. В новой штаб-квартире уже состоялись первые слушания.

Во дворце Болье ранее был театр и выставочный центр, там проходило «Евровидение» в 1989 году.

Переезд во дворец Болье обошелся CAS в почти 40 миллионов швейцарских франков (около 41 млн долларов). Новое здание площадью 6 тысяч квадратных метров имеет пять уровней, включая террасу на крыше, подземную парковку, три зала для слушаний, аудиторию на 92 места, кафетерий и другие помещения.

Прежнюю штаб-квартиру занимал 17 лет.