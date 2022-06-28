Оргкомитет Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе представил новые эмблемы: «Они символизируют ценность наших различий»

Оргкомитет летней Олимпиады Лос-Анджелес-2028 представил четыре новых эмблемы Игр.

По две из них приурочены к предстоящим олимпийским и паралимпийским соревнованиям. На каждой из анимированных эмблем буква A выполнена в различных цветах.

«Эти новые эмблемы Лос-Анджелеса-2028 символизируют бесконечные возможности и ценность наших различий», – заявили в оргкомитете.

Согласно задумке авторов, по отдельности эмблемы означают «энергию молодости», «решительность», «спортивный дух» и «преодоление границ».