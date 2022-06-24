Ша’Кэрри Ричардсон стала 23-й на чемпинате США в беге на 100 м. Она пропустила Токио-2020 из-за теста на марихуану

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Американская бегунья Ша’Кэрри Ричардсон стала 23-й на 100 м на чемпионате США.

Ричардсон вылетела в первом раунде – она заняла пятое место в своем забеге с результатом 11,31.

После забега спортсменка отказалась говорить с журналистами.

Ричардсон выиграла олимпийский отбор в США прошлым летом, но позже была дисквалифицирована за положительный тест на марихуану и пропустила Игры.

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