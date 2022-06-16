Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» пройдут в октябре в Сочи

Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» пройдут со 2 по 9 октября в Сочи, сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

В программу соревнований войдут девять видов спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы.

На соревнования приглашены спортсмены из Беларуси, стран ШОС, БРИКС, СНГ и других.

Первые игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» прошли с 18 по 20 марта в Ханты-Мансийске. Они были организованы после недопуска российской команды к участию в Паралимпиаде в Пекине.