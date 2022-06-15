Депутат Бурлаков о словах министра спорта Украины: «Гутцайт решил запустить новую хайповую волну по увеличению негатива в адрес наших спортсменов»

Замглавы комитета по спорту Госдумы Сергей Бурлаков высказался о возможном бойкоте международных соревнований украинскими спортсменами.

Ранее Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил о готовности бойкотировать соревнования с участием россиян.

«У меня один вопрос к украинскому министру: как он собирается реализовать свое громкое заявление? На соревнования, где будут присутствовать российские спортсмены, украинцы не приедут? Что-то я сильно сомневаюсь, что такую инициативу поддержат атлеты из Украины.

Вероятнее всего, заявление министра спорта было направлено к представителям международных организаций и не несло за собой никаких реальных решений.

Таким образом Вадим Гутцайт решил запустить новую хайповую волну по увеличению негатива в адрес наших спортсменов», – сообщил Бурлаков.