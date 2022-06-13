Тренер Моргунова и Кнороз: «Пока у нас есть запасы шестов, их хватит как раз до Игр-2024. А дальше придется заказывать через Казахстан или иным путем»

Российские прыгуны с шестом и до Олимпиады-2024 в Париже не будут испытывать проблем с инвентарем, сообщил личный тренер спортсменов Владимир Шульгин.

«Пока у нас есть старые запасы (шестов), этого хватит, чтобы года два попрыгать, как раз до Олимпиады в Париже. А в дальнейшем в случае невозможности прямой закупки придется заказывать через Казахстан или каким-нибудь другим путем.

В России невозможно за такой короткий период наладить производство шестов высокого качества. Пробовали раньше делать, но не получается пока, так как технология очень сложная.

Сейчас у нас все от мала до велика прыгают на импортных шестах, хотя для детей еще можно постараться что-то сделать.

Сколько живет один шест? Он пластиковый, и если его не ударять, то может выдержать до пяти тысяч попыток на сгиб-разгиб, но со временем эластичность шеста теряется, поэтому мы стараемся его менять. В жаркую погоду спортсмены берут более жесткие шесты, в холодную – помягче», – отметил тренер.