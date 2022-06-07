Шубенков о новом сезоне: «Если не пойдет – ахиллы рвать, как в прошлом году, не готов. Вместо «ахиллов» надо поставить другое слово, но мне запретили его использовать»

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков рассказал о своих планах на сезон.
Сегодня на Мемориале братьев Знаменских в Москве спортсмен выиграл забег на дистанции 110 м с/б, показав результат 13,41 с.
«Могу сказать, что в нынешнем сезоне рекорд России хотел бы установить, но тогда окажется, что это практически рекорд Европы. Поэтому скажу так: хочу продвинуться поближе к 13 секундам.
Помаленьку вкатываюсь, надеюсь, результаты будут. Если само пойдет – значит, хорошо. Если не пойдет – ахиллы рвать, как в прошлом году, не готов.
Вместо слова «ахиллы» надо поставить другое слово. Но мне запретили его использовать», – сказал Шубенков.
Мемориал Знаменских. Иванюк показал лучший результат сезона в мире, Ласицкене, Шубенков, Кривошапка и Кнороз одержали победы
Олимпийское проклятие Шубенкова: в Рио-2016 не попал из-за бана федерации, теперь просто не вышел на старт – говорят, что щелкнул ахилл