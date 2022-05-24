Более половины британцев заявили, что новости о допинге отталкивают их от просмотра спортивных соревнований (исследование UKAD)

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) провело исследование о негативном влиянии допинга на болельщиков и их взаимодействие со спортом.

Более половины опрошенных британцев (55%) заявили, что новости о допинге отталкивают их от просмотра спортивных соревнований, поддержки спорта, покупки билетов или товаров, поощрения своих детей к занятиям спортом высших достижений.

Допинг также был признан второй по значимости проблемой, наносящей ущерб целостности спорта в Великобритании (41%), после расизма (42%).

«Результаты исследования напоминают о том, что допинг не только ставит под угрозу честность самих соревнований. Он негативно воздействует на взгляды болельщиков на спорт, на то, как мы ведем себя, и, что вызывает беспокойство, также влияет на энтузиазм родителей, поощряющих своих детей к занятиям спортом.

Эти результаты являются призывом к действию для всех, кому не безразличен спорт», – сказала исполнительный директор UKAD Джейн Рамбл.