Легкоатлетка Коробкина: «Я в этом году не подавала заявку на нейтральный статус, мне сейчас хватает и российских стартов»

Российская бегунья Елена Коробкина не планирует подавать заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса.

Ранее Коробкина стала победителем Московского полумарафона. Российские легкоатлеты выступают на международных стартах в нейтральном статусе с 2015 года – в рамках допинговых санкций.

«Я в этом году не подавала заявку на нейтральный статус, но, в принципе, мне сейчас хватает и российских стартов.

Планирую, что этот сезон станет насыщенным для меня, но загадывать ничего не буду. Главное, чтоб с подготовкой и здоровьем было все в порядке», – сказала Коробкина.

Адышкин и Коробкина стали победителями Московского полумарафона