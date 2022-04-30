Российская прыгунья в длину Алекса Мухаметшина дисквалифицирована на 3 года за употребление мельдония

Всероссийская федерация легкой атлетики ( ) сообщила о дисквалификации прыгуньи в длину Алексы Мухаметшиной на три года.

В пробе легкоатлетки от 29 января был найден мельдоний. Мухаметшина дисквалифицирована за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена», «Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»).

Срок дисквалификации спортсменки – с 18 февраля 2022 года по 17 февраля 2025 года. Все результаты, показанные с даты взятия положительной пробы, аннулируются.