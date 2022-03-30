Вице-премьер Чернышенко: «Правительство будет поддерживать российских производителей для обеспечения импортозамещения в спортивной отрасли»

Правительство России планирует поддержать российских производителей спортивного инвентаря и оборудования для обеспечения импортозамещения в спортивной отрасли.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который посетил выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы» в рамках форума «Мы вместе. Спорт» в Москве.

«На выставке мы увидели множество российских производителей, занимающихся изготовлением спортивного оборудования и инвентаря. Правительство будет поддерживать их для обеспечения импортозамещения в спортивной отрасли и сохранения уровня достижений наших спортсменов.

Кроме того, несмотря на многочисленные ограничения, в регионах продолжают готовиться и проводиться международные соревнования. Необходимо со всей ответственностью подойти к их организации и провести состязания на самом высоком уровне.

Благодаря поддержке правительства в регионах не останавливается строительство новых спортивных объектов. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы создать комфортные условия для занятий спортом», – сказал Чернышенко.