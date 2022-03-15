Чемпионат России по легкой атлетике планируют перенести с июня на август

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена перенести чемпионат России с июня на август.

Об этом сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

«Мы не хотим, чтобы из-за недопуска на чемпионаты мира и Европы летний сезон для многих наших легкоатлетов завершился уже в конце июня. Поэтому федерация намерена перенести чемпионат России на август.

Также мы планируем провести серию турниров российского Гран-при. Спортсмены получат дополнительную соревновательную практику и возможность заработать достойные призовые. По итогам будут отмечены лучшие спортсмены, тренеры и судьи», – заявила Привалова.

Летний чемпионат России по легкой атлетике 2022 года должен был пройти в Чебоксарах с 23 по 26 июня.