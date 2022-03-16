Бегунья Екатерина Досейкина дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Теги Екатерина Досейкина Легкая атлетика

Российская бегунья Екатерина Досейкина дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

В 2017 году Досейкина уже была дисквалифицирована за применение допинга. 

«На основании решения Комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА от 14 марта 2022 года ВФЛА на 4 года дисквалифицирует Екатерину Выставкину (Досейкину) за нарушение запрета на участие в течение срока дисквалификации», – говорится в сообщении ВФЛА. 

Досейкина – мастер спорта России международного класса, чемпионка России, серебряный призер командного чемпионата Европы по легкой атлетике 2014 года.

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