Бегунья Екатерина Досейкина дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Российская бегунья дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

В 2017 году Досейкина уже была дисквалифицирована за применение допинга.

«На основании решения Комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА от 14 марта 2022 года ВФЛА на 4 года дисквалифицирует Екатерину Выставкину (Досейкину) за нарушение запрета на участие в течение срока дисквалификации», – говорится в сообщении ВФЛА.

Досейкина – мастер спорта России международного класса, чемпионка России, серебряный призер командного чемпионата Европы по легкой атлетике 2014 года.