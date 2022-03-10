Рабочая группа World Athletics по восстановлению ВФЛА продолжит работу

Рабочая группа по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ) продолжит свою работу.

Об этом сообщил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

«Рабочая группа рассмотрела вопрос, корректно ли продолжать работу с ВФЛА по поводу восстановления. Я доложил, что рабочая группа должна продолжить свою работу. Без этого весь прогресс может быть потерян. И это будет против интересов чистых российских атлетов. Рабочая группа продолжит работать с международными экспертами по мониторингу ВФЛА.

ВФЛА достигла хорошего прогресса. В то же время еще нет оснований для восстановления. Рабочая группа обсудит с ВФЛА прогресс и дальнейшую работу», – сказал Андерсен.