Более 400 человек подали заявки на замещение должности гендиректора РУСАДА («Весь спорт»)

Более 400 человек подали заявки для участия в конкурсе на должность генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом сообщило издание «Весь спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Прием заявок завершился 15 ноября. Конкурсная комиссия позже представит Наблюдательному совету РУСАДА список из нескольких претендентов на пост.

Ранее стало известно, что в выборах гендиректора РУСАДА примет участие Михаил Буханов, который временно исполняет обязанности главы агентства с августа 2020 когда, когда с должности был уволен Юрий Ганус.