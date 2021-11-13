Более 400 человек подали заявки на замещение должности гендиректора РУСАДА («Весь спорт»)

Теги РУСАДА Михаил Буханов Легкая атлетика

Более 400 человек подали заявки для участия в конкурсе на должность генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом сообщило издание «Весь спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Прием заявок завершился 15 ноября. Конкурсная комиссия позже представит Наблюдательному совету РУСАДА список из нескольких претендентов на пост.

Ранее стало известно, что в выборах гендиректора РУСАДА примет участие Михаил Буханов, который временно исполняет обязанности главы агентства с августа 2020 когда, когда с должности был уволен Юрий Ганус.

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