«Подготовка за рубежом финансово обременительна». Министр спорта Матыцин попросил у Путина поддержку в развитии российских баз

Министр спорта России Олег Матыцин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать программу развития учебно-тренировочных баз для подготовки сборных на территории России.

«Владимир Владимирович, хотели бы попросить вашей поддержки. Речь идет о программе развития учебно-тренировочных баз, которые позволят обеспечить подготовку команд исключительно на территории России.

Подготовка за рубежом финансово обременительна и содержит риски при питании и подготовке спортсменов.

Федеральные округа в состоянии обеспечить круглогодичную подготовку сборных», – заявил Матыцин на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.